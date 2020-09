Par Ouï-dire : Après la pluie, de Jeanne Debarsy sur Auvio

"Je me souviens de ces longues journées d'été pluvieuses passées à regarder par la fenêtre. L'image du monde extérieur se mélangeait étrangement au reflet de mon visage dans la vitre. Je savais déjà qu'un jour il me faudrait m’arracher à cet univers restreint et marcher longtemps pour que les histoires de ce monde ne me soient plus si étrangères. Je savais qu'il me faudrait absorber de nombreux récits de tous bords et de tout temps, être patiente, vivre des ruptures et continuer pourtant, observer la différence, apprendre à l'apprécier. C'est ce que je fis un jour sur les chemins d'Ethiopie, dans une communauté hors du commun nommée Awra Amba."

Autrice : Jeanne Debarsy