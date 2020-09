Par Ouï-dire : Façons de voir : La Biennale d'Enghien / Bureau Ouest Architecture sur Auvio

La Biennale d'Enghien propose jusqu'au 20 septembre un savoureux dialogue entre art contemporain, nature et patrimoine. 'De terre et de ciel' réunit une série d’artistes qui investissent tous les recoins du domaine. Rencontre avec les commissaires Myriam Louyest et Christophe Veys ainsi qu’avec Caroline Le Méhauté, Pierre Liebaert, Lucile Bertrand, Marcel Berlanger, Adrien Lucca, Claude Cattelain, mountaincutters, ainsi que Caroline Lamarche, dont les mots accueillent le visiteur à l’entrée. Fabrice Kada s’est aussi rendu dans les loges du Rideau de Bruxelles pour une discussion avec Stéphane Damsin de Ouest Architecture, qui travaille sur des projets en lien avec la culture, l'architecture et la société. Réalisation : Fabrice Kada