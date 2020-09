Par Ouï-dire : Travaux des étudiants de l'IAD, troisième partie sur Auvio

'Te laisser partir' par Victorine Durmort. Deux amies et un absent. L'histoire jamais simple d'un avortement. Victorine nous fait connaître le monde de l'autre avec une grande délicatesse.

'L'homme est un loup pour l'homme' par Elina Leloup. Elina nous fait rencontrer un jeune casque bleu revenu d'une éprouvante mission au Mali. Il ne sera plus jamais le même. Une confession bien loin des lieux communs....

'Ma brabançonne sur les mille collines' par Auguste Honorez. Un des paras assassinés au Rwanda faisait partie de la famille d'Auguste. Il amène sa grand-mère à revenir sur les faits et l'histoire singulière de cet homme, son grand oncle.

'Le foulard blanc' par Robin Dutrieux. Un père, un fils : une porte les sépare. Finira-t-elle par s’ouvrir ?

'Respire' par Christophe Chomé. Une semaine de méditation racontée à un ami qui imagine les émotions sonores suscitées par l’expérience.