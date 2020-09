Par Ouï-dire : Ceci n'est pas un documentaire sur Magritte - 2. Louis Scutenaire sur Auvio

Ils sont les grands inconnus du surréalisme belge et pourtant ils en sont les fondateurs ; frondeurs, facétieux, irréductibles et fidéles à eux-mêmes, Paul Nougé, Louis Scutenaire, et Marcel Marien sont les trois mousquetaires que Romain Detroy nous fait rencontrer. Les textes sont lus par Christian Crahay et Philippe Drecq. Aujourd'hui : L'écrivain et poète surréaliste Louis Scutenaire