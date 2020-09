Par Ouï-dire : Travaux des étudiants de l'IAD, 2e partie sur Auvio

-"Tout dit" par Robin Dehenain. Un intense dialogue entre Robin et sa mère, des questions sur une enfance différente et sur comment s'accepter et se reconnaître aujourd'hui? Simplement bouleversant.

-"22" par Jeanne Clerbaux. Une mère et sa fille et entre elles deux, une maladie, potentiellement génétique. Jeanne nous invite à un moment d'une rare vérité où le chiffre 22 devient un anniversaire particulier.

-"We will keep dancing" par Tallulah Farquhar convoque deux soeurs réunies par la danse. Une conversation sur une gémellité qui s'ancre à différents endroits.

-"Le foulard blanc" par Robin Dutrieux. Un fils, un père, une sonnette au bas d'un appartement. La porte s'ouvrira-t-elle?

- "Alger-Bruxelles" par Aylan Georis. Une mère raconte à son fils son exil et le pourquoi de ce départ