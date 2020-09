Par Ouï-dire : Travaux sonores des étudiants de l'IAD, 1e partie sur Auvio

'L'important', par Simon Halleux, une enquête poétique d'après confinement qui nous emporte comme une chanson. 'My dancing queen' de Mary Dion explore sa relation confiante avec sa cousine trisomique. De la tendresse aux oreilles... 'Braquer' par Denys Aguilera. Que prépare Denys avec ses questions indiscrètes et précises au tenancier d'un bistro? Comment se procure-t-on des armes chez nous? 'Les clés du fond' par Constant Zanellino. Constant va questionner un vieux mineur qui cherche, au fond de ses souvenirs et de ses gestes, une parole de partage. 'Un sourcier pas comme les autres' par Marie Fotsoguifo nous conduit jusqu'à des sous-sols toxiques, remplis d'eau. Imaginaire ou pas? En tout cas, l'humour est au rendez-vous. 'Exploration interdite' de Nicolas Vandenberghe. Ils sont plusieurs à escalader des immeubles en construction, la nuit. Un défi que l'un d'eux enregistre...