Par Ouï-dire : Façons de Voir : Jean-Paul Couvert / Belgian Follies sur Auvio

De Bouillon à Herbeumont, en passant par Paliseul, nous suivons le peintre, dessinateur et sculpteur Jean-Paul Couvert dans un parcours alchimique qui relie entre elles ses œuvres monumentales. Belgian Follies - When architecture embellishes nature, est à voir au CIVA à Bruxelles, jusqu'au 11 octobre. Une réflexion sur l’histoire des parcs à follies et la construction de pavillons, édicules et fabriques au cours du temps. Réalisation : Christine Van Acker