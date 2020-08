Par Ouï-dire : Façons de Voir : La Collection Architecture d'août 2020 sur Auvio

Fanny Lacrosse pousse la porte d'une magnifique villa de style moderniste située à Lasne. C’est l’architecte Lucien-Jacques Baucher, né en 1929, qui l'a construite à l'âge de 40 ans. Aujourd'hui âgé de 91 ans, il vient redécouvrir cette maison. Le Trinkhall, anciennement MADmusée, a entr’ouvert ses portes en juin 2020 dans son tout nouveau bâtiment translucide du parc d’Avroy, à Liège. Christine Van Acker le visite en compagnie des architectes Aloys Beguin et Brigitte Massart. Apolline Vrancken est architecte et féministe. Elle a fondé la plateforme L’architecture qui dégenre et organise la deuxième édition des Journées du matrimoine du 25 au 27 septembre 2020. Rencontre avec Fabrice Kada. Avec le soutien de la Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles