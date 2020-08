Par Ouï-dire : Façons de voir : Art Public Liège – Architecture et féminisme sur Auvio

La quatrième édition d’Art Public se tient dans le centre-ville de Liège jusqu’au 31 octobre 2020. Dix-huit artistes ont été invités à présenter des œuvres intégrées au tissu urbain. Aucune thématique n’a été imposée, si ce n’est la nécessité de tenir compte de l’environnement architectural, urbanistique et surtout humain. Apolline Vrancken est architecte et féministe. Elle a fondé la plateforme L’architecture qui dégenre et organise la deuxième édition des Journées du matrimoine du 25 au 27 septembre 2020. Rencontre dans le Parc de la Senne dans le Nord de Bruxelles. Réalisation : Fabrice Kada