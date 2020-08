Par Ouï-dire : Façons de voir: Contretype, la photographie contemporaine / L'architecture moderniste de Lucien-Jacques Baucher sur Auvio

Alain Jottard, Directeur à Contretype (à Bruxelles), nous ouvre les portes de cet espace de résidence et d'exposition dédié à l'Art de la photographie. Y sont exposées jusqu’au 6 septembre prochain «Tel » , « Beth-El » et « Tumbleweed » ; trois séries photographiques réalisées par: Pierre Toussaint, Guilyan Pépin et Johan Poezevara. Trois photographes, 3 univers, dont nous partons à la rencontre… Nous poussons ensuite la porte d'une magnifique villa de style moderniste située à Lasne. Une maison dont le sol semble glisser, épousant les différentes hauteurs du terrain et d’où se dessinent plusieurs espaces de vies dont les plafonds flottent au dessus de larges baies vitrées. Cette maison propice au rêve et à l'évasion, c’est l’architecte Lucien-Jacques Baucher, né en 1929, qui l'a construite à l'âge de 40 ans. Aujourd'hui âgé de 91 ans il vient redécouvrir cette maison. Marion et Bernard, les nouveaux occupants de cette espace où le temps semble suspendu nous accueillent… Façons de Voir est soutenu par la Cellule Architecture et la Direction des Art Plastiques Contemporains de la Fédération Wallonie Bruxelles. Réalisation Fanny Lacrosse.