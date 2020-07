Pour les vacances, Façons de Voir se plonge dans Nordzee Project, un ouvrage photographique publié aux éditions Le Mulet. C’est le second livre de la trilogie consacrée à la Belgique par le collectif de photographes 1010. Leur premier opus était consacré à la gare de Bruxelles-Midi et le troisième se tournera vers les Ardennes. Nordzee project, c’est une aventure photographique, un point de vue sur la mer du nord, dont nous parlent Simon Vansteenwinckel, Mathieux Van Assche et Marie Sordat, membres et photographes du 1010. Les clichés de Nordzee sont actuellement exposés jusqu’au 29 août au Studio Baxton à Bruxelles, Place de la Vieille Halle aux Blés. Façons de Voir s’en va se rafraichir, ensuite, au Caberdouche - un bar-restaurant situé à Bruxelles Place de la Liberté - pour y rencontrer Pauline Fockedey et Valentin Bollaert . Tous deux sont architectes au Bureau Nord et ont mené le projet de rénovation du Caberdouche. Autour d’une bière, ils reviennent sur les enjeux de ce projet architectural. Réalisation Fanny Lacrosse. Façons de Voir est soutenu par la Direction des Arts plastiques et la Cellule Architecture de la Fédération Wallonie Bruxelles.