Par Ouï-dire : Algérie elle et lui sur Auvio

1954-1962 : Guerre d'Algérie. LUI, comme 1 343 000 jeunes hommes français dans la vingtaine, est mobilisé en Algérie pour son service militaire. Durant des mois, ELLE reste seule, de l’autre côté de la Méditerranée : tout juste fiancée, jeune mariée ou jeune mère. Privés d'amour à 20 ans, livrés à la guerre. Laurine Estrade et Jean-Baptiste Bonnet, qui n’ont pas connu de guerre, racontent cette jeunesse fracturée à travers une parole chorale, recueillie dans plusieurs régions de France, auprès de femmes et d’hommes qui ont accepté de se replonger dans les premières années de leur amour, et dans le souvenir encore vif de ce qui a été leur guerre d’Algérie. Un documentaire de Laurine Estrade et Jean-Baptiste Bonnet, soutenu par le Fonds Gulliver.