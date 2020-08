Par Ouï-dire : Façons de voir : Le Trinkhall Museum à Liège et sa rénovation sur Auvio

Le Trinkhall, anciennement MADmusée, a entr’ouvert ses portes en juin 2020 dans son tout nouveau bâtiment du parc d’Avroy, à Liège. La notion d’arts situés définit sa politique muséale. Les 'arts du dehors' - arts des fous, arts primitifs, arts bruts, arts outsiders, par exemple -, ne cessent d’imposer l’évidence de leur situation, singulière et irréductible aux processus d’artification qui leur confèrent légitimité et visibilité dans le « monde de l’art ». Les architectes Aloys Beguin et Brigitte Massart ont conçu et accompagné pendant près de douze ans ce projet de rénovation par un bâtiment translucide englobant le bâtiment ancien, une 'lanterne' qui illumine de sa présence le parc d’Avroy. Réalisation Christine Van Acker