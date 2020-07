Par Ouï-dire : Façons de voir : Z33 à Hasselt / La revue Serendipity sur Auvio

Z33, la Maison d’Art actuel, Design et Architecture à Hasselt, vient d’ouvrir sa nouvelle aile, imaginée par l’architecte italienne Francesca Torzo. Il fait écho au béguinage voisin. Pieter T’Jonck, architecte et commissaire de l’exposition The Time of Work, nous guide dans ce lieu unique investi par des œuvres proposant au visiteur de s’impliquer physiquement dans l’espace.

Le premier numéro de Serendipity vient de paraître. Ce projet éditorial bruxellois est initié par Septembre Tiberghien, en collaboration avec Mélanie Berger et Olivier Gevart (Été 78).

Avec les voix de Pieter T’Jonck, Lodie Kardouss, Septembre Tiberghien, Mélanie Berger, Aurélia Declercq, Didier Decoux et Olivier Gevart.

Réalisation : Fabrice Kada