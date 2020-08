Par Ouï-dire : Les mardis de Stéphane Dupont - La Quatrième Dimension, la dernière sur Auvio

C’est la dernière de la Quatrième Dimension. Une époque s’achève. Stéphane Dupont nous propose une collection de séquences un peu nostalgiques, qui ont un goût de fin… avec en fil rouge, une question : quelle est la couleur de la Quatrième Dimension ? « Si on accepte de la ressentir, cette quatrième dimension, alors on passe de l’autre côté du miroir. Et je crois qu’il faut oser passer de l’autre côté de temps en temps », lui dit cette dame…

Une émission La Quatrième Dimension diffusée le 26 décembre 2010.

Avec l'aide de la Sonuma