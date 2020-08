Par Ouï-dire : Les mardis de Stéphane Dupont - La mort du 45 Tours sur Auvio

En 1949, la firme américaine RCA lance le 45 tours, il arrive en Europe deux ans plus tard. En 1993, l’ère du vinyl s’achève. Le vinyl, support des rêves, des élans, des fantasmes, des plaisirs secrets d’au moins trois générations. Stéphane Dupont parcourt les sillons de la mémoire en compagnie de Jean-Pierre de Juke Box, de Gérard Valet, de Marc Danval, d’un cinglé de la musique de film, et de Jean-Claude, collectionneur, disc-jockey, musicien et disquaire. Tous font l’éloge du 45 tours !

Une émission La Quatrième Dimension diffusée en septembre 2010 incluant un « Faits divers » de 93. Avec l'aide de la Sonuma