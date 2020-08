Par Ouï-dire : Route Finistère Sud par Jean-Guy Coulange 1/2 sur Auvio

Route Finistère Sud, 1e partie Jean-Guy Coulange a longé l’océan de l’embouchure de la Laïta jusqu’au Cap Sizun. Muni de micros, de carnets et d’un appareil photo, il a traversé la Bretagne Sud toujours vers l’ouest. Inspiré de la Longue route de sable de Pasolini, la Route Finistère Sud est le récit de sensations, de rencontres et de souvenirs. Eloignée du documentaire, cette route n’en est pas moins le reflet d’une époque ; on y évoque les ronds-points et les gilets jaunes, des ports plus ou moins reconvertis en destinations touristiques, une Baie d’Audierne quasiment restée en l’état et le Cap Sizun majestueux avec ses falaises et ses mouettes tridactyles. C’est aussi le passage de l’hiver au printemps, comme une suite de la pièce sonore hivernale consacrée à l’Île de Groix. création radiophonique en deux parties Avec Jean-François Robic, artiste / Michel Lucas, pêcheur / Annie et Jean-Bernard Denier-Cloarec / Didier Guillou de la cantine Tara à Lesconil / Eric Pochat, pêcheur / Bernard Berrou, écrivain / Jean-Yves Monnat, naturaliste et Françoise de la buvette de Pors Thëolen. Composition, prises de son et réalisation : Jean-Guy Coulange Une production de David Collin pour Le Labo, Espace 2, RTS