Par Ouï-dire : Les Terrains vagues du sonore par Hervé Brindel sur Auvio

Les terrains vagues du sonore par Hervé Brindel D’un point de vue sonore, le silence n’est pas une absence de son. Et comment pourrait-il en être autrement puisque « Toujours l’existence palpite et fait entendre une rumeur qui rassure sur la persistance des repères essentiels. » Alors, Hervé Brindel s’est mis en quête dans les terrains vagues du sonore, afin d’ausculter le silence et de questionner notre relation au bruissement du monde. Réalisation Hervé Brindel Avec les voix de Matthieu Cochin, Thérèse Brindel, Bastien Hidalgo Ruiz, Sébastien Lezaca-Rojas, Vincent Matyn-Wallecan, Edurne Rubio, Elías Rubio, Ingrid Simon, Jean-Luc Guionnet Soutenu par le FACR et par l’acsr