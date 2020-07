Par Ouï-dire : Les mardis de Stéphane Dupont : La ferme des chevaux du Marais sur Auvio

C’est à la ferme du Marais, à Fize-Fontaine, près de Villers le Bouillet, que Stéphane Dupont nous emmène. C’est un refuge pour animaux condamnés à l’abattoir ou victimes de mauvais traitements, des chevaux, des ânes, mais aussi des bovins et des ovins. C’est aussi, depuis 1978, le domaine et la passion d’Henri-Claude Vercruysse, il y consacre toute sa vie, toute son énergie. Et la lutte est dure pour continuer à faire vivre ce lieu d’accueil… Aujourd’hui, le refuge existe toujours, grâce à l’association Les Amis des Chevaux du Marais. Une émission La Quatrième Dimension diffusée en 2002. Avec l’aide de la Sonuma