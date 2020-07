Par Ouï-dire : Les mardis de Stéphane Dupont : Les claquettes sur Auvio

Stéphane Dupont rencontre Grégoire Vandermissen, le fondateur de l’école de danse la Fred Academy, du nom du grand Fred Astaire. Quand le cinéma devint sonore, il parla et chanta immédiatement. Puis la musique et les pieds marquèrent le tempo… . Les claquettes s’inspirent des danses irlandaises et de leurs claquements de pieds, mais aussi des rythmes africains.

Une émission La Quatrième Dimension diffusée en 2001.

Avec l’aide de la Sonuma