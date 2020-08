Par Ouï-dire : Les mardis de Stéphane Dupont : Les salles de cinéma oubliées sur Auvio

Dans les villes dorment des cinémas abandonnés. La Rétine de Plateau a dressé pour la Région de Bruxelles un inventaire de ces anciennes salles de cinéma. Stéphane Dupont s’y est faufilé, sur les pas de son fondateur, Eric Vauthier, et a découvert tout une ville oubliée, des traces de vie et des fantômes qui rôdent. Le cinéma est en effet chargé d’émotion collective : on a tous des images, des souvenirs liés au cinéma.

Une émission La Quatrième Dimension diffusée en 1994 et en 2002.

