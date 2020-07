Par Ouï-dire : Les statues parlent aussi, de Michel Bernard - 1/2 sur Auvio

On le sait bien que les statues parlent et peut-être aussi crient-elles... Tant de monuments, de statues, de noms de rue, de boulevards sont des signes de l’expansion coloniale de la Belgique. Depuis l’entreprise privée de l’Etat Indépendant du Congo au la cession à la Belgique en 1908, puis jusqu’à l’indépendance du 30 juin 1960, le pouvoir a toujours manié les « images » qu’il voulait offrir de son affaire congolaise. Depuis Léopold II jusqu’à Baudouin, le Congo finance des monuments, des statues, des légions d’honneurs qui se commuent en nom de rue ou de boulevard. En traversant Bruxelles, mais aussi Ostende ou Arlon, nous rencontrons des « images » voulues par l’entreprise belge au Congo. Ces noms, ces statues, ces monuments ne nous disent plus rien. Michel Bernard marche avec Antoine Tshitungu Kongolo dans Bruxelles, ensemble ils font parler ces images oubliées. Une lecture de l’histoire coloniale à travers sa statuaire disséminée dans Bruxelles, dans le cimetière d’Ixelles, au square du Solbosch ou au square Riga. Une page d’histoire en plans fixes dans la ville. Une production UNITÉS/nomade / en collaboration avec l’atelier Graphoui, soutenue par le Fonds d’aide à la Création radiophonique