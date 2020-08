Par Ouï-dire : Tropique du cancer, de Vinciane Moeschler, réalisé par Michel Bernard sur Auvio

Ma meilleure amie a le cancer. Ma meilleure amie n’est pas Madame tout le monde. C’est ma meilleure amie. Ça n’arrive pas qu’aux autres. Ces trucs-là. Une femme, appelée Elle dans la pièce, a un cancer du poumon. Son amie, écrivaine, décide de raconter le parcours de cette femme qui choisit de se battre contre la maladie. La pièce se construit comme un dialogue entre ces deux amies, puis avec les autres personnages : la mère, la fille, la sœur, le docteur, l’infirmière, la vieille dame. Et puis, lorsqu’à la fin Elle semble en voie de rémission, les bras lui en tombent, contre quoi va-t-elle maintenant lutter ? Elle n’a aucune envie de retourner à sa vie fade d’avant, si bien qu’elle déprime et sa santé se détériore. Et par un jeu de miroir, nous apprenons qu’en réalité c’est le personnage de la femme écrivaine qui est malade du cancer et que le personnage de l’amie n’existe pas, qu’il s’agissait en fait d’un dispositif pour raconter son histoire.

Une fiction radiophonique sur un texte de Vinciane Moeschler Réalisation Michel Bernard Avec Raphaëlle Bruneau, Micheline Goethals, Janine Godinas, Elise Miroir, Gaël Soudron Une production Unités / nomade, avec le soutien du FACR