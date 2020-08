Par Ouï-dire : Dream Job(s) d'Alex Lorette, deuxième partie sur Auvio

Une fiction live en deux parties, enregistrée le samedi 13 juillet 2019 au jardin du théâtre des Doms à Avignon Dream job(s) aborde frontalement la question du travail et des jeunes. Jusqu’où est-on prêt à se soumettre pour obtenir un travail qui ne correspond ni à nos passions ni à nos diplômes ? Quatre jeunes gens partent à l’abordage du monde, quitte à faire un carnage ! Le texte efficace et ciselé d’Alex Lorette pose devant nous des tableaux où se nouent et se dénouent des espoirs et des projets jusqu’à ce qu’ils s’affrontent au réel et s’effondrent. Deux jeunes femmes amies de longues dates et deux jeunes gens cherchent à leur manière un monde qui puisse se modeler selon leurs désirs ; mais les parois du monde sont abruptes et ingrates. Certains y laisseront leur peau, leur être et leurs rêves. Avec Léone François, Heloïse Meire, Valérie Bauchau, Renaud Van Camp, Jerôme Nayer et Thierry Hellin Une proposition de Pascale Tison, Fabienne Pasau, Pierre Devalet et Gérald Wang Le texte d’Alex Lorette est publié aux éditions Lansman. Avec le soutien du théâtre des Doms et de la SACD