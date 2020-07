Par Ouï-dire : Le sentiment océanique - Episode 4 : La puissance des vagues sur Auvio

Presque cachée dans un recoin du Musée Rodin, une vague en marbre-onyx en train de déferler sur trois petites femmes en bronze qui plient les genoux, une vague sculptée, il y a plus d’un siècle par Camille Claudel, un prétexte pour Véronique Mattuissi, responsable du fonds historique du Musée et Aline Pénitot, documentariste pour imaginer ce que se racontent des trois jeunes femmes. Que sont-elles devenues ? Elles pourraient être scientifique, artiste, surfeuse, écrivaine et coureuse au large. Elles mesurent, quantifient, chorégraphient, explorent au large ou sur le littoral la puissance des vagues très énergétiques. Et parfois en période de tempête. Non dans un désir de conquête et d’exploit, elles vont bien au-delà pour nous raconter leur rapport à la puissance de l’océan. Une puissance paradoxale, à la la fois jouissive et sidérante.

Avec Véronique Mattiussi, responsable du fonds historique au Musée Rodin, Laurie Peschier-Pimont, surfeuse et chorégraphe, Nadia Sénéchal, Professeure Université de Bordeaux, Isabelle Autissier, navigatrice et écrivaine, Mélanie Biausque, océanographe.

Un documentaire d’Aline Pénitot, réalisé par Gilles Mardirossian, pour LSD sur France Culture

Photo : Aline Pénitot