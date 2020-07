Par Ouï-dire : Le sentiment océanique - Episode 3 : Etel ou l'attraction du bord de mer sur Auvio

Un soir de décembre, Vincent Courtois, fameux violoncelliste, est assis dans un rade de Belleville à Paris. Il a appelé Aline Pénitot, documentariste, pour discuter Océan. Une bien étrange conversation s’installe. Il lui parle d’Etel, d’Etel et d’Etel. Il décortique de son attachement à la pêche au bar, aux tourbillons du pont Lerois dont il faut se méfier quand il sort son petit cannot, il me parle des anciens, des anciennes, d’une rivière, d’un sémaphore, d’une barre très dangereuse, de morts. Jusque-là, ce serait une histoire bretonne fascinante parmi des milliers d’histoires bretonnes fascinantes. Mais voilà, toute amitié bue, Aline Pénitot se dit que Vincent Courtois ne l’aurait pas convoquée pour parler Océan un soir de décembre sans qu’un paysage ne se cache par-delà la conversation, par-delà les mots, sans doute dans un sentiment océanique, un sentiment décrit par Romain Rolland et qui peut survenir sans crier gare par exemple en observant un paysage ou en écoutant de la musique. Elle comprend que peut-être, il se joue là-bas quelque chose de très étrange. Elle part avec des micros, elle s’installe au sémaphore, suis le rythme des quarts de veilles, remonte la rivière, rencontre des personnages. Elle revient avec des questionnements. Et puis, elle fait écouter à Vincent Courtois son paysage, ses questionnements, il prend son violoncelle, il répond, il écoute Etel.

Avec

Vincent Courtois, violoncelliste, Jean-Pascal Le Hyaric, sémaphoriste, Tifenn Yvon, ostréicultrice, François Malette, patron SNSM, Yaouenn Sabot, garde du Littoral, Jean-Noël Yvon, ostréiculteur, Vincent Hinault, professeur d'Eps et kitesurfeur.

Un documentaire d’Aline Pénitot, réalisé par Gilles Mardirossian, pour LSD sur France Culture.