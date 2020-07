Par Ouï-dire : Le sentiment océanique - Episode 2 : Ne faire qu'un avec le Grand Large sur Auvio

« Chaque automne, je ressens le même appel marin. Pour les navigateurs au large, c’est le moment des alizés, c’est le moment des grands départs. » Cette année, Aline Pénitot, documentariste, reste à terre, elle est en manque de récits. La littérature maritime en général l’ennuie profondément. Il y est question de voyage initiatique ou de moment de bravoure. Mais alors elle ouvre 'Le Grand Marin' de Catherine Poulain un vertige l’envahit. Il commence par : "il faudrait toujours être en route pour l’Alaska". Il est vrai que ce livre convoque des désirs puissants, des désirs d’océan et de navigations dans le grand nord. Rien de mystique dans cette expérience, rien de l’ordre de la croyance, tout au plus un état modifié de conscience, l’impression d’un corps à corps avec les courants et le monde tout entier, un détachement, une unité très simple. Quelque chose qu’il est bien compliqué de raconter à terre. Elle se dit alors qu’il serait bon d’aller tendre le micro, d’aller écouter de grands marins, des marins d’expériences et d’accomplissement.

Avec Isabelle Joschke, navigatrice, Isabelle Autissier, navigatrice, Catherine Poulain, pécheure, Christelle Ferraty, médecin psychologue de la marine nationale, Alain Gautier, navigateur.

Un documentaire d’Aline Pénitot, réalisé par Gilles Mardirossian, pour LSD sur France Culture.

Photo : Aline Pénitot