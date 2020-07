Par Ouï-dire : Le sentiment océanique par Aline Pénitot 1/4 sur Auvio

Le sentiment océanique - Épisode 1 : L'apnée et l'infini Des histoires profondes, larges, littorales, ondulantes... des histoires d'océan et de sentiments arrivent aujourd'hui par les ondes et/ou en podcast rien que pour vos oreilles. Ils sont apnéistes, coureur•se•s au large, scientifiques, surfeur•euse•s, musicien•ne•s, sauveteur•euses en mer, pécheur•e•s,… il•elle•s habitent un paysage singulier, un horizon. Épisode 1 : L'apnée et l'infini : Où l’on parle de froid, de vasoconstriction, de volume pulmonaire, d’eau qui libère, de détachement de soi et de la recherche d’une dissolution absolue, d’abandon total et de sécurité, d’atteindre des distances et des profondeurs vertigineuses, de l’attrait pour le grand vide. Et d’un fameux film tout bleu que l’on traverse encore et encore. Ou bien de toute autre chose, de bien plus archaïque, de l’attirance pour un bleu sans fin, du mythe du sauvetage des eaux…. D’une attirance pour l’illimité. Un documentaire d’Aline Pénitot, réalisé par Gilles Mardirossian, pour LSD sur France Culture