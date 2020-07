Par Ouï-dire : Patrick Roegiers et la vie de famille sur Auvio

‘La vie de famille’ de Patrick Roegiers est le récit, écrit à l’acide, par l’auteur de sa propre histoire parentale. Chassé de chez lui à 20 ans par la police appelée sur place : il y a de quoi être marqué à vie. Même si Patrick Roegiers a fait de la rupture un mode répété de fonctionnement, cette première rupture dure encore dans sa mémoire et son cœur. Récit du désamour, l’ironie et l’humour seront au rendez-vous des reconstructions et la fin du texte -magique- est la projection de l’auteur dans sa grande vieillesse. Une rencontre émouvante, une lecture d’extraits par Jules Churin.

La vie de famille est publié chez Grasset.

Réalisation Pascale Tison