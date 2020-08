Par Ouï-dire : Simon Gronowski et Koenraad Tinel, deuxième partie sur Auvio

Simon Gronowski, l'enfant qui a sauté du 2O° convoi, arrêté par trois jeunes résistants, en avril 43, s’est lié d’amitié avec un artiste flamand, Koenraad Tinel, fils de nazi qu’il rencontre lors d’une soirée publique. Ils deviennent frères car frères, on peut le devenir .Ils publieront un livre ensemble : « Ni victime, ni Coupable : enfin libérés". Une rencontre chez Koenraad dans son atelier et chez lui, avec les témoignages croisés de Simon. Deux hommes qui surmontent les failles de leur histoire grâce à leur bonté. Réalisation Pascale Tison

Photo : Koenraad Tinel et Simon Gronowski / Belgaimage Kenzo TRIBOUILLARD / AFP