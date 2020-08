Par Ouï-dire : Christine Van Acker et La bête à bon dos, deuxième partie sur Auvio

Quand la bête humaine devient sa bête noire, Christine Van Acker observe plutôt les autres animaux. Elle les accompagne un bout de chemin, écoute leurs voix, se glisse en eux. Vous saurez tout sur le tardigrade, cet animal minuscule qui ressemble à un sac d’aspirateur et a d’étranges capacités d’adaptation puisqu’il peut vivre dix ans sans eau ni nourriture….Mais la limace , le renard, ou l’araignée seront les compagnons que Christine Van Acker aura débusqués pour vous avec tendresse et un brin d’humour. Sa vertu sera de s’étonner encore et encore. Puis de soumettre à la science tout ce que son instinct d’observatrice lui aura mis sous les yeux. Un bonheur de la langue et de la compassion à déguster sans modération ! Réalisation : Pascale Tison