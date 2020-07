Par Ouï-dire : Kongo, voyage au pays de l'or noir - 4. Congo-Brazzaville, l’élégance d’André Matsoua sur Auvio

La situation politique est bloquée depuis plus d’un siècle au Congo-Brazzaville, où la colonie française a laissé la place à une succession de régimes qui, pour survivre, ont dû faire allégeance à la mainmise économique et militaire du géant pétrolier Elf puis Total. Pour sublimer ce triste tableau politique et « faire en sorte que la vie continue à être », les Congolais se consacrent à la poésie (Sony Labou Tansi), à la création dramatique (Dieudonné Niangouna) ou à la SAPE (Société des Ambianceurs et Personnes Elégantes), pratique revendiquant l’héritage d’André Matsoua et ouvrant d’ailleurs un horizon économique non-négligeable pour le pays. Réalisation : Benjamin Bibas pour Sur les Docks