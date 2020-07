Par Ouï-dire : Au Large - 3e épisode : Le bonheur, si je peux sur Auvio

Au Large, c'est un podcast musical sous forme de voyage sonore et poétique. Chaque épisode vous emmène dans un voyage sonore et musical à partir d'un thème qui est cher à Guillaume Istace et le fait résonner au travers d’une sélection musicale de choix, d'archives, d'extraits de films et d'ambiances sonores. Aujourd'hui, en route pour un voyage 'feel good', accompagné d'un questionnement méditatif sur ce qu'est le bonheur. Réalisation Guillaume Istace.