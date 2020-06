Par Ouï-dire : Rose, ses voisines et le canari sur Auvio

Rose a 96 ans. Elle vit à la Résidence les Tilleuls depuis plus de sept ans. Elle est aveugle et ne marche plus. Elle passe ses journées dans sa chambre, entre son lit et son fauteuil. Elle n’a plus de famille et peu de visites. Ses seules distractions sont la radio, qu’elle écoute toute la journée, les voisines, le personnel qui entre, le personnel qui sort, le curé qui vient le dimanche. Rose rêve aux rues de son quartier, pense aux personnes qui ont compté pour elle, se perd dans les nouvelles du monde, élucubre sur le sens de la vie. Au gré de ses souvenirs, des chansons reviennent, qu’elle fredonne le sourire aux lèvres ou les larmes aux yeux. Rose, c'est une petite dame au grand sourire, une histoire de coeur. Réalisation, prise de son et montage : Isabelle Rey