Par Ouï-dire : Façons de Voir : la Collection Architecture de juin 2020 sur Auvio

Christine Van Acker a visité la Maison Miroir, dans l’un des plus beaux villages de Wallonie. Pour respecter et mettre en valeur le contexte dans lequel ils viennent s’intégrer, deux volumes d’extension sont entièrement recouverts d’un panneau qui reflète l’environnement, les faisant presque disparaître. Avec Julien Deom, BIVWAK, architecture studio. Fabrice Kada part à la rencontre de Georgios Maïllis, le Bouwmeester de Charleroi, qui exerce une fonction unique en son genre en Wallonie. Fanny Lacrosse a rencontré l’architecte et urbaniste Iwan Strauven, pour l’exposition 'The world as a pavilion' qu’il a réalisée autour de l’œuvre de l’architecte croate, Vjenceslav Richter (1917-2002), et qui est à découvrir à BOZAR jusqu’au 21 juillet 2020.