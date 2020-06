Par Ouï-dire : Façons de voir - À Bozar : Keith Haring et The world as a pavilion, de Vjenceslav Richter sur Auvio

BOZAR consacre, jusqu’au 21 juillet 2020, une rétrospective à l’artiste américain légendaire Keith Haring. Un artiste à la carrière brève mais qui va marquer la scène artistique new-yorkaise des années 80 par une personnalité́ unique et un style reconnaissable au premier coup d’œil. Keith Haring a joué un rôle-clé dans l’émergence de la culture underground alternative de sa génération. Ses peintures et ses dessins sont souvent militants et politiquement engagés. dans ses œuvres, il aborde des problématiques sociétales toujours d’actualités, telles que : le nucléaire, le racisme, le VIH/sida, les droits LGBTQIA+, la toxicomanie, les droits de l’homme ...etc. Cette exposition, pensée par le Tate Liverpool, prend ses quartiers à BOZAR pour rendre compte de cet activisme artistique depuis ses débuts. Nous découvrons son univers aux côtés d’Alberta Sossa - historienne de l’art et curatrice à BOZAR qui a coordonné l’installation de l’exposition-; mais aussi de Dema - gaffeur et calligraphe du collectif CNN199-, de Gia Abrassart – journaliste et consultante décoloniale – et Jaouad Alloul – chanteur et comédien activiste. Tous trois ont été invités par BOZAR a réaliser un « Walk with me », c’est-à-dire une visite guidée de l’exposition durant laquelle faire découvrir aux visiteurs l’œuvre de Keith Haring sous le prisme de leurs regards. Au micro de Façons de Voir, ils reviennent sur ce qui, dans l’œuvre de cet artiste, les touche et résonne avec leur propres préoccupations. Façons de Voir s’envole dans un second temps au 22e étage d’un immeuble gratte-ciel à Schaerbeek, à la rencontre de l’architecte et urbaniste Iwan Strauven. Celui-ci enseigne à la Faculté d’architecture La Cambre Horta de l’ULB et orchestre la mise en place des conférences et des expositions d’architecture à BOZAR. Il nous parle de l’exposition « The world as a pavillon » qu’il a réalisée autour de l’œuvre de l’architecte croate, Vjenceslav Richter (1917-2002), et qui est à découvrir à BOZAR jusqu’au 21 juillet 2020. Le pavillon est un genre architectural à part entière, auquel s’est particulièrement consacré cet artiste et architecte de 1940 à 1990 ; une période au cours de laquelle il créé un certain nombre de projets architecturaux et d'œuvres d'art singulières. L’exposition nous emmène à leur découverte afin de nourrir une réflexion plus globale sur des modèles culturels historiques et contemporains. Lecture des citations de Keith Haring: Pierre Gervais Réalisation: Fanny Lacrosse Façons de Voir est soutenu par la Direction des Arts Plastiques contemporains et la Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.