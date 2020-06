Par Ouï-dire : Au fil de l'eau, par Quentin Jacques, 2e partie : France – Bâle sur Auvio

C’est une histoire qui s’ancre dans la prime adolescence. Tous les ans, aux alentours de Noël, Quentin Jacques rejoint Bâle le temps des vacances d’hiver et y retrouver des amis, comme une seconde famille suisse. Mais Bâle, ville traversée par un Rhin tout juste navigable, encore sauvage et déjà puissant, c’est en bateau qu’il rêve de la rejoindre. C’est à l’âge adulte que ce fantasme se réalisera et qu’il parcourra les 863 kilomètres de voies navigables qui permettent de rejoindre Bâle à partir de Bruxelles. Parfois à bord de péniches en compagnie de bateliers, parfois par les chemins de halage. Réalisation : Quentin Jacques