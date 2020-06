Par Ouï-dire : Façons de voir : Quantum/La Maison Miroir sur Auvio

Depuis le 5 mars 2020, iMAL, au 30 quai du Charbonnage, à Bruxelles, a inauguré son nouveau centre avec une exposition de dimension internationale. Quantum : In Search of the Invisible explore le monde de la physique quantique, réunissant plusieurs créations issues de rencontres entre artistes et chercheurs du CERN. L’exposition est prolongée jusqu’à mi-août. Julien Deom, de BIVWAK, architecture studio, a transformé une bâtisse situé dans l'un des plus beaux villages de Wallonie. Pour respecter et mettre en valeur le contexte dans lequel ils viennent s’intégrer, deux volumes d’extension sont entièrement recouverts d’un panneau qui reflète l’environnement, les faisant presque disparaître.

Réalisation Christine Van Acker