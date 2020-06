Par Ouï-dire : Kongo, voyage au pays de l'or noir - 2e partie : Angola sur Auvio

Le 2e épisode de Kongo, voyage au pays de l’or noir, réalisé par Benjamin Bibas, a été enregistré en 2012 et, heureusement, la situation politique a un peu évolué depuis en Angola. Le vieux président Eduardo Do Santos, qui régnait sur le pays depuis 1979 avec sa famille et quelques oligarques à qui il redistribuait l’essentiel de la rente pétrolière, a passé la main en 2017. Son successeur Joao Lourenço est lui aussi issu du MPLA, le parti indépendantiste marxiste qui s’était emparé du pouvoir à l’indépendance en 1975. Mais il semble plus regardant sur le partage de la rente pétrolière, du moins celle du passé. Peu après son entrée en fonction, le nouveau président angolais s’est notamment lancé dans une grande enquête sur les plus de 100 milliards de dollars qui auraient été volés dans les caisses de l’État entre 2002 et 2017. Une enquête qui jusqu’à présent éclabousse surtout la famille de l’ancien président Dos Santos. Pendant ce temps, le MPLA continue de régner sans partage sur l’Angola. Le pays reste le 2e producteur de pétrole d’Afrique après le Nigeria. Il cherche aujourd’hui tant bien que mal à diversifier son économie.

Photo : le prophète kongo Simao Toco qui revendique la part spirituelle de la lutte qui mena à l’indépendance.