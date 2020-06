Par Ouï-dire : Virginie Virginia Simone et moi sur Auvio

Avril 2016, le Planning Familial fête ses 60 ans dans la ville d’Isabelle Stragliati , Grenoble, où fut ouvert en 1961 son premier centre d’accueil. L’occasion pour elle de revenir sur l'histoire des luttes du Planning Familial et de questionner le féminisme à travers l'expérience de plusieurs femmes et son propre engagement. 1ere partie : Histoire et transmissions : Où nous redécouvrons l’histoire incroyable du Planning par la voix des pionnières. Avec Veronica Noseda, Françoise Laurant, Mireille et Emily Vallat, Janine Mossuz-Lavau, Danielle Gaudry, Laurence Stragliati, Béatrice Ouin Un documentaire d’Isabelle Stragliati.

Photo : Manif Loi Veil ©Rue des Archives