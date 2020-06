Par Ouï-dire : Simon Gronowski, l'enfant du 20e convoi sur Auvio

Simon est l’enfant du 20e convoi ; il a sauté d’un train arrêté par trois résistants et qui venait de quitter la caserne Dossin à Malines. Direction : Auschwitz . L’enfant Simon Gronowski a aujourd’hui 88 ans. Sa vie, dit-il, bien qu’orphelin dès 1945 à 13 ans, est une suite de miracles. On rêve qu’un cinéaste empoigne cette splendide histoire où trois jeunes hommes, le 23 avril 1943, arrêtent un convoi de déportés avec une lampe tempête et un seul revolver qu’ils n’auront pas le temps d’utiliser. L’un d’eux, Robert Maistriau, a beaucoup témoigné. Simon Gronowski vivra seul dès 16 ans dans la maison familiale ; il partagera sa vie entre le jazz et le barreau.

Un opéra de Howard Moody raconte son histoire. Il s’est lié d’amitié avec un artiste flamand, Koenraad Tinel, fils de nazi qu’il rencontre lors d’une soirée publique. Ils deviennent frères car frères, on peut le devenir. C’est aussi ce que raconte cette histoire … Une enquête polyphonique avec Simon et Koenraad en deux épisodes ces mercredis 10 et 17 juin. Réalisation Pascale Tison