Par Ouï-dire : Ouï d'ici : le Foyer saint-gillois sur Auvio

Une série de séquences documentaires sur le Foyer saint-gillois. "Un espace vertical dans un espace horizontal. Des immeubles disséminés dans la commune de Saint-Gilles. Des strates, des couches d'âges, de cultures, de sexes, de religions... d'histoires différentes; d'étages. Un espace horizontal dans un espace vertical. Des appartements distribués à chaque étage. Des rencontres par affinités ou intérêt, par âge ou culture, à travers une foi ou une langue. Sauf dans l'ascenseur, articulation entre les verticalités et horizontalités, où chacun croise l'autre. A minimum, on s'y salue. D'où que l'on parle, le point de vue est différent. Malgré tout, il existe une forme de communauté, de tronc commun, de point focal - de départ et d'arrivée - : Saint-Gilles et le Foyer saint-gillois. En voici le chant et la petite musique..." Réalisation Quentin Jacques