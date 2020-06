Par Ouï-dire : La musica de Marguerite Duras sur Auvio

Un homme, une femme, le hall d'un hôtel. Les deux personnages se croisent quelques heures seulement après leur divorce, à Évreux où ils ont vécu ensemble et où ils sont revenus, chacun de leur côté, apparemment uniquement pour les formalités juridiques, après deux ans de séparation. Elle cherche à l'éviter, lui cherche à rester en sa compagnie, à parler avec elle. La passion couve encore et on sent qu'il y a eu entre eux une impossibilité dont on devine la nature d'outrance. Ils tournent autour de cela, s'approchent du feu et finalement s'en éloignent. Une version réaliste et très cinématographique de ce texte devenu un classique, un peu ‘nouvelle vague’ dans son jeu et très éloigné du tempo durassien ralenti et exacerbé (la fameuse voix blanche présente dans ses films). Avec la collaboration de la Sonuma