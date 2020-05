Par Ouï-dire : Quoi de neuf là-bas ? sur Auvio

"C’est quoi cette affaire…. on me dit que nous devons nous confiner…. est-ce que quelqu’un sait que le verbe confiner a la beauté de la signification de toucher au confins, aux limites d’un pays, d’une terre, de toucher à un lieu par ses frontières. Qu’il a en plus la pertinence de dire qu’au sens figuré, c’est être voisin, être proche de quelqu’un ou de quelque chose. Alors je me suis dit, tant qu’à être proche de ma solitude à Bruxelles, je voudrais savoir comment vont mes amies et amis de par le monde. Celles et ceux qui me sont proches et qui me donnent à leur manière des nouvelles de ce qu’ils sont. Du Sénégal, de Grèce, de Tunisie, d'Italie, d'Espagne, du Liban, de France (Paris et Arles), Suisse.... aux confins d'une réalité." Réalisation Michel Bernard. Une production Unités / nomade