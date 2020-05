Par Ouï-dire : La collection architecture de Façons de voir mai 2020 sur Auvio

Façons de voir : La collection architecture de mai 2020 Conversation avec Norbert Nelles, l’ancien directeur de l’Institut d’architecture Saint-Luc de Liège et professeur à la Faculté d’architecture de l’ULiège, en écho à son article sur la ruralité et ses enjeux publié récemment dans le magazine A+. Réalisation Fabrice Kada. Le Tombeau du Géant est un des paysages naturels les plus emblématiques de Wallonie. Il est d’ailleurs classé comme patrimoine exceptionnel et patrimoine naturel d'intérêt paysager de Wallonie. 120 000 visiteurs se pressent chaque année pour profiter de ce panorama. Avec l'aide de la Région Wallonne, le site va être modernisé, avec la création d’un parking d’accueil, sur une parcelle voisine. Christine Van Acker en parle avec, notamment, Florian Demblon, chargé du projet au sein d'Idelux Projets publics. Enfin, Fanny Lacrosse s'est intéressée à Vues sur…, un appel à idées aux jeunes architectes, lancé par l’ICA. Façons de Voir est soutenu par la Direction des Arts Plastiques contemporains et la Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.