Par Ouï-dire : Lettre à Irma de Benoît Bories et Aurélien Caillaux sur Auvio

« Tu es née l’année où la rumeur de la ville s’est tue. Cette rumeur avait absorbé tant de détails, qui nous remontent peu à peu. Des sonorités fragiles qui prennent une nouvelle puissance. Une autre musique est venue chatouiller nos oreilles. Pourtant, elle était déjà là, bien présente, mais rares étaient les moments où l’on pouvait l’entendre. Aujourd'hui, elle prend toute son ampleur. Mon premier geste aura été d’en garder quelques traces, pour les faire écouter, te les faire écouter, et que l’on puisse en parler. Puis que tu les fasses écouter à ton tour. Peut-être imagineras-tu alors les sonorités à insérer, glisser, dans les interstices laissés par ce monde, ce monde qui s’est mis en sourdine quelques instants. » "Lettre à Irma" est une création sonore composée à quatre mains pendant le confinement. C'est une lettre que Benoit Bories a écrite à sa fille, née l'année où la crise sanitaire est entrée dans nos vies. ET Compositions poétiques Benoît Bories a réalisé des compositions sur des textes de Fadoua Souleymane, poétesse syrienne, avec la voix et la guitare de Alima Hamel, chanteuse et comédienne. Une réalisation de Benoît Bories et Aurélien Caillaux.