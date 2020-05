Par Ouï-dire : Ostinato pour une peau naissante sur Auvio

Des nouveau-nés arrivés trop tôt, pris en charge en service de néonatologie ; des musicothérapeutes qui accompagnent leurs premiers jours fragiles ; un musicien qui s'immerge dans le vécu sonore intra-utérin. Voilà ce qui compose cet Ostinato, pour prêter une oreille musicale aux bébés prématurés. Au plus près de la couveuse, les sons se mêlent ou s'entrechoquent : bruits de succions, bip des moniteurs et les voix douces, enveloppantes de trois musicothérapeutes, Stéphanie Lefebvre, Marion Muga et Sophie Boucheix. Le musicien Vincent Paillard a utilisé sa 'basse arrangée' et sa contrebasse pour s'immerger dans le vécu sonore intra-utérin et en proposer une réinterprétation personnelle. Une Expérience signée Laure-Anne Bomati, pour France Culture. Il est conseillé d'écouter au casque pour coller son oreille à la couveuse.