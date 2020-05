Par Ouï-dire : Façons de voir : Familles, je vous like / Vues sur... sur Auvio

En ces temps de crise sanitaire qui nous poussent au repli comme à l’éloignement familial, Façons de voir s’intéresse à la photo de famille au travers de l’ouvrage « Familles, je vous like ! » paru aux éditions de « la Lettre Volée ». Avec le sociologue Daniel Vander Gucht, Façons de Voir se plonge dans les photographies d’artistes d’hier et d’aujourd’hui qui se sont intéressés dans leur travail à la famille - ce concept tout aussi intime que social et politique. Dans un second temps, focus sur l’appel à idée « Vues sur » lancé par l’ICA (l’Institut Culturel d’Architecture Wallonie Bruxelles) dans l’objectif de donner une visibilité aux jeunes architectes d’aujourd’hui. Réalisation : Fanny Lacrosse