Par Ouï-dire : Façons de voir : Timotéo Sergoï, les affiches poétiques / La rénovation du Tombeau du Géant sur Auvio

Né en 1964 à Etterbeek, Timotéo Sergoï est comédien voyageur, baroudeur de théâtre, nomade au bout du masque. On peut découvrir ses stickers et ses affiches poétiques un peu partout dans le monde au détour d’une rue, sur une boîte aux lettres, un poteau, une porte… La ville d’Engis, en juin, l’invitera à placarder les murs de la commune. Le Tombeau du Géant est un des paysages naturels les plus emblématiques de Wallonie. Il est d’ailleurs classé comme patrimoine exceptionnel et patrimoine naturel d'intérêt paysager de Wallonie. Avec l'aide de la Région Wallonne, le site va être modernisé, avec la création d’un parking d’accueil, sur une parcelle voisine. Réalisation Christine Van Acker