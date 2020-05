Par Ouï-dire : Au Large : Un peu, beaucoup, passionnément sur Auvio

Un podcast musical sous forme de voyage sonore et poétique. Chaque épisode s’attarde sur un thème particulier, une des ces grandes questions de la vie que nous nous posons tou.te.s , et le fait résonner au travers d’une sélection musicale de choix, d'archives, d'extraits de film et d'ambiances sonores. De fil en aiguille, les sons et les musiques vous emmènent dans une rêverie aux accents tantôt métaphysiques, tantôt poétiques. Aujourd’hui si on parlait d’amour? Réalisation Guillaume Istace